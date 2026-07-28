Понад 90% українських таксистів працюють у "тіні" – дослідження

Український ринок онлайн-замовлення поїздок на таксі демонструє зростання, однак понад 90% водіїв досі працюють у "тіні", свідчать дані дослідження економічних ефектів реформи ринку ride-hailing в Україні Київської школи економіки.

Про це пише Укрінформ.

Дані дослідження представив під час круглого столу, організованого Європейською Бізнес Асоціацією, Максим Терзі, експерт Urban Research Center Київської школи економіки.

"За 2025 рік українці здійснили приблизно 239 мільйонів поїздок на таксі, що на 7%, або на 15 мільйонів, більше, ніж у попередній рік. Тобто ринок показує стрімке зростання. І зараз орієнтовний обсяг ринку сягає близько $1 мільярда, або 46 мільярдів гривень", - наголосив Терзі.

За даними дослідження, загалом в Україні ідентифіковано приблизно 172 тис. унікальних водіїв. Сам ринок є дуже концентрованим: до 85% його охоплюють сервіси Uklon та Bolt, ще 7% займає Uber. Решта – це менші агрегатори та місцеві служби таксі.

"Завдяки цій концентрації державі легше охопити більшість поїздок і водіїв, адже 85% з них вже працюють з найбільшими гравцями", – зазначив дослідник.

"Водночас ми маємо цікаву ситуацію: з одного боку, у нас понад 170 тис. водіїв, а з іншого – усього 9,5 тис. автомобілів, які мають ліцензію на здійснення послуг таксі. Іншими словами, легально працюють в країні лише 9,5 тис. водіїв, що становить 5,5% загальної кількості таксистів", - зауважив він.

За підрахунками експертів, щорічно через "тінь" в галузі держава недоотримує до 4,5 млрд грн. Покласти край цій ситуації покликана реформа ринку таксі, яка фактично вже почалася із ухваленням закону про оподаткування доходів від цифрових платформ.

Утім, документ все ще чекає на підпис президента. Він реформує податкову компоненту ринку: передбачається, що платформа буде відповідальна за ідентифікацію водія, облік доходу, утримання та сплату податку.

Водночас закон встановлює розмір сплати податків на рівні 10% доходу під час воєнного стану та 5% після його завершення, а водії, чий підробіток протягом року не перевищить 2000 євро, взагалі звільняються від оподаткування. Це має сприяти збереженню на ринку спорадичних водіїв.

Паралельно Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту готує подати на розгляд уряду галузевий законопроєкт щодо реформування ринку у його транспортній складовій.

Цей документ запроваджує статус автомобільного самозайнятого перевізника без відкриття ФОП. Водій таксі отримуватиме електронний сертифікат після підтвердження базових вимог, авто буде вноситися до державної системи, проходити технічний контроль і мати страхове покриття.

За підрахунками авторів дослідження, у випадку реалізації усіх заходів, передбачених реформою, до 2030 року бюджет України зможе отримувати до 8 млрд грн податків щорічно, а частка легалізованих водіїв сягне 90% ринку таксі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт щодо реформи таксі, метою якої є вивести ринок таксі з тіні та зробити роботу водіїв легальною, простою та безпечною.