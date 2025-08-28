На Черкащині запустили новий комбікормовий завод

На Черкащині ТОВ "Агро Плюс 2006" запустило новий елеваторний комплекс та комбікормовий завод.

Про це пише сайт Agrotimes.ua.

Сучасний свинокомплекс на Черкащині розвиває свинарство без використання антибіотиків та виготовляє м’ясну продукцію з високою доданою вартістю, говориться у повідомленні.

Як повідомила пресслужба Проєкту USAID Агро, товариство отримало підтримку через Програму АГРО. Елеваторні потужності та комбікормовий завод працюватимуть не лише для власних потреб, а й як сервісні платформи для підтримки місцевих фермерів, говориться у повідомленні.

"Проєкт дозволить забезпечити фермерів Кам’янської громади та сусідніх районів сучасними послугами зі зберігання, сушіння, очищення зерна та підтримкою у вирощуванні свинини без антибіотиків", – говориться у публікації.

У межах проєкту планується залучити понад 80 мікро-, малих та середніх агровиробників, які отримають сервісну підтримку та допомогу в продажі продукції за ринковими цінами.

