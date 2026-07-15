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РФ атакувала заправку на півночі Житомирщини

Володимир Тунік-Фриз — 15 липня, 09:24
РФ атакувала заправку на півночі Житомирщини
РФ атакувала заправку на півночі Житомирщини
Житомирська ОВА

Зранку 15 липня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції у Малинській громаді Житомирської області.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На 7:46 було відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

В Житомирській ОВА закликали дотримуватись правил безпеки "особливо на АЗС".

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Нагадаємо:

14 липня у Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у приміщення автозаправки.

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