РФ атакувала заправку на півночі Житомирщини

Зранку 15 липня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції у Малинській громаді Житомирської області.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На 7:46 було відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

В Житомирській ОВА закликали дотримуватись правил безпеки "особливо на АЗС".

Нагадаємо:

14 липня у Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у приміщення автозаправки.