РФ атакувала заправку на півночі Житомирщини
РФ атакувала заправку на півночі Житомирщини
Житомирська ОВА
Зранку 15 липня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції у Малинській громаді Житомирської області.
Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
На 7:46 було відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.
В Житомирській ОВА закликали дотримуватись правил безпеки "особливо на АЗС".
Нагадаємо:
14 липня у Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у приміщення автозаправки.