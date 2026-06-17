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Росіяни знищили всі АЗС у Тростянці на Сумщині: що зробить влада

Семен Рубан — 17 червня, 13:35
Росіяни знищили всі АЗС у Тростянці на Сумщині: що зробить влада
Фото ілюстративне
Сумська ОВА

Росія знищила всі АЗС у Тростянці на Сумщині – у місті можуть з'явитися мобільні автозаправки.

Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова у Facebook.

Місто атакували 23 "Шахеди". Окрім знищених АЗС є багато пошкоджених приватних будівель. Серед населення жертв немає, проте чотири людини поранені.

Тепер у місті опрацьовують можливість розгортання мобільних заправок, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає hromadske.

Він прогнозує певні ускладнення з пальним, але наголошує, що в регіоні є запаси на випадки блекауту й надзвичайних ситуацій для того, щоб всі служби, без яких життя громади неможливе, могли продовжувати роботу.

Зараз триває обстеження станцій, визначаються строки відновлюваних робіт спільно з головою громади та власниками АЗС.

Нагадаємо:

В ніч проти 6 червня росіяни також знищили АЗС у Тростянецькій громаді.

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