Росіяни знищили всі АЗС у Тростянці на Сумщині: що зробить влада

Росія знищила всі АЗС у Тростянці на Сумщині – у місті можуть з'явитися мобільні автозаправки.

Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова у Facebook.

Місто атакували 23 "Шахеди". Окрім знищених АЗС є багато пошкоджених приватних будівель. Серед населення жертв немає, проте чотири людини поранені.

Тепер у місті опрацьовують можливість розгортання мобільних заправок, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає hromadske.

Він прогнозує певні ускладнення з пальним, але наголошує, що в регіоні є запаси на випадки блекауту й надзвичайних ситуацій для того, щоб всі служби, без яких життя громади неможливе, могли продовжувати роботу.

Зараз триває обстеження станцій, визначаються строки відновлюваних робіт спільно з головою громади та власниками АЗС.

Нагадаємо:

В ніч проти 6 червня росіяни також знищили АЗС у Тростянецькій громаді.