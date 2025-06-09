В Україні знизились ціни на молочку: скільки коштує молоко, сметана, масло

Наприкінці травня на українському ринку незначно знизились ціни на молочні продукти через надлишок молока-сировини та зниження закупівельних цін.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Згідно з дослідженням, молоко пастеризоване жирністю 2,5%-2,6% в плівці в середньому коштує 46,41 грн за кг, що на 69 коп. (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем і на 9,32 грн (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 55,17 грн за кг, що на 43 коп. (+1%) більше ніж місяць тому і на 9,05 грн (+20%) дорожче, ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,09 грн за кг, що на 32 коп. (+0,2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 46,43 грн за кг (+33%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках становила 114,29 грн за кг, що на 18 коп. (-0,2%) менше відносно попереднього місяця, але на 19,02 грн (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 287,19 грн за кг, що на 6,45 грн (+2%) більше відносно попереднього місяця і на 62,89 грн (+28%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю 72,5%-73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 573,64 грн за кг, що на 72 коп. (-0,1%) менше відносно попереднього місяця, але на 157,53 грн (+38%) дорожче, ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 579,62 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 27,64 грн (+5%). Сир виріс в ціні на 135,89 грн (+31%) відносно минулорічного періоду.

Нагадаємо:

Україна у 2024 році експортувала 118 тис. тонн молочної продукції, що майже вдвічі перевищило імпортні поставки, обсяг яких сягнув 60 тис.

Середня ціна молока-сировини станом на 22 травня склала 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.