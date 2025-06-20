В Україні дорожчають огірки через скорочення пропозиції: яка ціна

В Україні ціни на тепличні огірки формуються в межах 30-50 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

На думку експертів проєкту, причиною подорожчання цих овочів є суттєве скорочення пропозиції з місцевих господарств. Так, практично у всіх тепличних комбінатах проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок.

Тим часом пропозиція огірків із літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через несприятливі погодні умови.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день тепличний огірок в Україні все ж таки коштує в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Проте ключові гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання у цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції.

Нагадаємо:

На початку червня основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснювали у діапазоні 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), залежно від сорту та обсягу партії. Це в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.