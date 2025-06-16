В Україні продовжує дешевшати молоко: скільки воно коштує

В Україні середньовиважена ціна трьох ґатунків молока станом на 6 червня склала 15,75 грн/кг без ПДВ, що на 5 коп. менше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 12 коп. менше ніж місяць тому. Вищий ґатунок в середньому коштує 15,75 грн/кг без ПДВ (-18 коп.). Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,45 грн/кг без ПДВ і знизилася на 15 коп. відносно першої половини минулого місяця.

"Драйвером зниження цін на молоко-сировину є профіцит не тільки молока-сировини, але й готових молочних продуктів. Якщо в травні на ринку молочних продуктів існував баланс, то станом на тепер пропозиція товару більша ніж попит", – зазначив аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі.

Крім того, ріст закупівельних цін в Україні в перспективі стримуватиме відновлення Єврокомісією 5 червня квот та мит на вітчизняну сільгосппродукцію та скасування автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України, які з 2022 року дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в Європу без торгових бар’єрів.

Також, як зауважив аналітик, на закупівельні ціни давить збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку, що заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів.

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Нагадаємо:

Середня ціна молока-сировини станом на 22 травня становила 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.

Наприкінці травня на українському ринку незначно знизились ціни на молочні продукти через надлишок молока-сировини та зниження закупівельних цін.