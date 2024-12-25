У Вінниці побудували другу чергу "сухого" порту: вже відправили перший вантаж

У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний Термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.

Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

"Буквально вчора, в переддень Різдва, відбулось перше контейнерне відправлення вантажу до Одеси», - написав Очеретний.

За його словами, Група «Лемтранс» інвестувала у цей об’єкт понад 15 млн дол. США. Йдеться про розбудову відповідної інфраструктури - залізничних колій, контейнерного майданчика, а також складу площею понад 4 тис. кв. м.

Пропускна здатність КТВ становить близько 20 тис. TEU/рік і розрахована на перевезення таких товарів, як нішеві зернові культури та переливні вантажі (зокрема, олія).

Очеретний зазначив, що з відкриттям цього порту у Вінниці, який має вдале географічне розташування, збільшиться кількість економічних зв’язків та можливостей для розвитку зовнішньої торгівлі. І що завдяки таким майданчикам Україна зможе вдвічі більше експортувати, аніж імпортувати.

Нагадаємо:

У Вінниці у вересні 2024 року прийняв перші вантажі "сухий порт", в будівництво якого вклали $15 млн.

Йдеться про контейнерний термінал Вінниця, який група "Лемтранс" (входить до SCM Ріната Ахметова) збудувала у Вінниці.