"Митний безвіз": кількість декларацій вже вища, ніж за весь минулий рік
За три квартали 2025 року за "митним безвізом" було оформлено понад 95 тисяч декларацій, що уже перевищило загальну кількість декларацій за минулий рік.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
За даними відомства, у 2024 році було оформлено понад 94 тис. декларацій. Це також перевищує результат попереднього, 2023 року, коли оформили понад 41 тис. декларацій.
У 2022 році було оформлено понад 700 декларацій, але це дані за неповний рік. Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1 жовтня 2022 року, нагадує Мінфін.
"Саме тоді розпочалось міжнародне застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) – т.зв. "митного безвізу", – зазначено у повідомленні.
"Завдяки цій системі транзитні бар’єри з країнами ЄС фактично відсутні, адже товари переміщуються за однією транзитною декларацією – від митниці відправлення до митниці призначення", – повідомляє міністерство.
"За три роки роботи система довела свою ефективність. За час її застосування було оформлено понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту. При цьому спостерігається стабільне зростання", – підкреслили у відомстві.
"Важливо згадати, що у 2024 році Україна успішно перейшла на застосування NCTS Фази 5 – останньої версії системи, яка функціонує в країнах ЄС", – говориться у повідомленні.
Найчастіше Україна виступала у ролі митниці відправлення: понад 173 тис. переміщень було успішно завершено у країнах-учасницях Конвенції, а понад 58 тис. – в Україні, додають у міністерстві.
"Не менш важливим елементом NCTS є система управління гарантіями. З 1 жовтня 2022 року в електронній транзитній системі Держмитслужби зареєстровано 224 загальних гарантій на 625,6 млн євро та майже 28 тис. індивідуальних гарантій на 1,4 млрд євро", – говориться у повідомленні.
Українські загальні гарантії активно застосовуються і за межами країни – їх використано більш ніж у 300 тис. транзитних деклараціях у країнах ЄС, найбільше – у Польщі та Литві.
Нагадаємо:
Мінрозвитку та Європейська Комісія 25 вересня домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.
У липні кількість переміщень товарів з України за процедурою спільного транзиту (NCTS) як митниця відправлення, перетнула позначку у 8346 переміщень.
Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.