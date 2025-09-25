Україна та Євросоюз продовжили "транспортний безвіз"

Мінрозвитку та Європейська Комісія 25 вересня домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Таким чином, українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

"За час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторіні", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

Після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.

Нагадаємо:

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз") була підписана у червні 2022 року як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ до України. Лібералізація перевезень дозволяє полегшити доступ України до світових ринків, забезпечує стабільний транзит товарів через країни Євросоюзу.