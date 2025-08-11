Рекорд "митного безвізу": в липні була найбільша кількість переміщень товарів

У липні кількість переміщень товарів з України за процедурою спільного транзиту (NCTS) як митниця відправлення, перетнула позначку у 8346 переміщень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що це найвищий показник за місяць з моменту старту використання в Україні NCTS з 1 жовтня 2022 року.

Від початку міжнародного застосування в Україні процедури спільного транзиту (NCTS) загальна кількість декларацій склала 208 тис. декларацій: митниця відправлення (Т1) – 157 тис. і як митниця призначення (Т2) – 51 тисяч, інформує відомство.

Нагадаємо:

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.