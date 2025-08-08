Міст через Тису: Україна та Румунія хочуть активізувати реалізацію проєкту

Україна та Румунія активізують співпрацю щодо реалізації спільних інфраструктурних проєктів, зокрема щодо будівництва мосту через річку Тису.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою.

"Домовилися просунутися і в практичних питаннях — будівництво мосту через Тису, прикордонний рух, міжурядова угода про співпрацю. Вдячна за готовність рухатися швидко й предметно", – написала Свириденко у Telegram.

Залучення румунського бізнесу до відбудови України була окремою частиною розмови, зазначила вона. "Запросила спеціального посланника з питань відбудови приїхати до України разом із бізнес-делегацією", – повідомила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Ізмаїльському районі Одеської області планують збудувати новий міст через Дунай. Проєкт включили до Стратегії відновлення та розвитку регіону на 2025-2027 роки.

Також повідомлялося, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.

Восени 2023 року РФ завдала удару по поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області.