У Києві оновили таблички паркування після зміни тарифів: скільки це коштувало місту

У Києві після підвищення тарифів на паркування оновили понад 1,2 тис. інформаційних табличок, на це місто витратило 767,6 тис. грн.

Про це у відповідь на запит ЕП повідомили в комунальному підприємстві "Київтранспарксервіс".

Як пояснили у КП, нові таблички для паркування не виготовляли. Натомість на вже наявних конструкціях переклеїли інформаційні плівки з оновленими тарифами та розмірами штрафів.

Загалом у межах договору оновили 1 249 інформаційних табличок. Роботи виконувало комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", а вартість робіт становила 767 610 грн з ПДВ. Таким чином переклеювання однієї таблички обійшлося у 512,15 грн без ПДВ.

У "Київтранспарксервіс" також зазначили, що новий дизайн чи макет для табличок не розробляли, а використовували раніше затверджений формат із заміною лише інформації про тарифи та штрафні санкції.

"Демонтаж та монтаж інформаційних табличок здійснювався власними силами "Київтранспарксервіс" без залучення сторонніх підрядних організацій, що дозволило оптимізувати витрати та забезпечити оперативність проведення відповідних робіт", – повідомили в комунальному підприємстві.

У Києві є 328 майданчиків для паркування, а загальна кількість паркомісць на них становить 9 635. Якщо рахувати, що після перегляду тарифів вартість паркування зросла на 5 грн за годину, то для окупності оновлення табличок водії мають оплатити близько 153,5 тис. паркомісць-годин.

Іншими словами, достатньо, аби всі муніципальні паркомісця в Києві були повністю зайняті приблизно 16 годин. На практиці цей термін може бути довшим, адже частина водіїв може паркуватися безоплатно (УБД, люди з інвалідністю), а частина не платить за паркування.

Нагадаємо:

У Києві з 27 квітня вперше за п'ять років оновили вартість паркування, тарифи зросли на 5 грн для кожної з трьох зон. Крім цього, у столиці запровадили місячні абонементи зі знижкою 90% для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста.

Як пояснювали ЕП у "Київтранспарксервіс", нові тарифи та абонементи запровадили "для ефективного керування транспортним потоком, зменшення завантаженості дорожньої мережі та підвищення доступності паркувальних місць".