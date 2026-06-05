В Україні дозволять використовувати довгомірні автопоїзди

В Україні у якості експерименту дозволять використовувати довгомірні триланкові автопоїзди, але поки – лише на одній трасі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що уряд підтримав ініціативу Мінрозвитку щодо використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршруті Київ – Одеса – Київ.

Такі транспортні склади вже багато років працюють у країнах ЄС – зокрема у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах.

Вони дозволяють перевозити значно більше вантажів за один рейс, зменшувати витрати бізнесу на логістику та ефективніше використовувати дорожню інфраструктуру.

"Для України – це насамперед підвищення ефективності перевезень, підтримка економіки та інтеграція до європейського транспортного простору", – зазначив Кулеба.

Віе наголосив, що проєкт реалізовуватиметься виключно за спеціальними дозволами та після необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів.

"Протягом двох років будемо оцінювати результати експерименту та можливість поширення таких рішень на інші логістичні напрямки", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях, який має посилити контроль за перевезеннями та боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування "єЧерги" для легковиків.