Тернопіль отримав першу партію тролейбусів, вироблених в Україні

У Тернополі на маршрути вийшли пʼять тролейбусів українського виробництва – це перша поставка за одним з найбільших контрактів у на тролейбуси заводу "Електрон".

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Це перша поставка за одним з найбільших контрактів у новітній історії українського машинобудування – 44 низькопідлогові тролейбуси львівського заводу "Електрон" на замовлення міськради Тернополя, зазначив він.

Кредитує цей контракт Європейський інвестиційний банк.

Пʼять тролейбусів, вироблених у Львові, вже виходять на тернопільські маршрути.

За його словами, салони обладнані кондиціонерами, системою опалення, відеоспостереженням, інформаційними табло, автоматичним оголошенням зупинок і USB-роз'ємами для заряджання мобільних телефонів.

Також передбачені спеціальні місця та відкидний трап для маломобільних пасажирів.

При чому елементи інтер'єру, зокрема оббивка сидінь, виготовлені з негорючих матеріалів, каркас кузова з нержавійки.

"Для мене, як для координатора політики "Зроблено в Україні", найважливіше, що керівництво громади Тернополя зробило свідомий вибір на користь українського виробника", – зазначив Кисилевський.

За його словами, українські виробники транспорту, порівняно з іноземними конкурентами, забезпечують близький сервіс та наявність запчастин, що не залежить від збоїв на митниці, більший життєвий цикл техніки при порівняній ціні тощо.

У той же час, рівень локалізації у тролейбусах "Електрону" – 50%. У виробництві кожного тролейбусу задіяні понад 170 промислових підприємств по всій Україні.

Нагадаємо:

КП "Київпастранс" за результатами тендеру замовило ТОВ "Політехносервіс" нових тролейбусів на 306,24 млн грн.

Минулий рік став роком відновлення тролейбусного ринку в Україні: міста отримали 107 тролейбусів, що є рекордом за час повномасштабної війни з Росією.