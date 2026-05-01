Вже 24 компанії створили приватні групи ППО – Міноборони

До проєкту приватної протиповітряної оборони долучилися 24 українські компанії у різних регіонах України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії. Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших", – говориться у повідомленні.

Проєкт приватної ППО стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міністерства оборони України для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.

"Приватна ППО – не самостійна неконтрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ", – зазначає міністерство.

Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам.

У межах чинного законодавства та за погодженням з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ їм надано право застосовувати визначені засоби ППО на визначеній ділянці, у визначений час для захисту від повітряних атак ворога.

До груп приватної ППО доєднуються особи, які не підлягають призову до Сил оборони України. Відповідно, вони не отримують бронювання за участь в групі.

Також це можуть бути представники воєнізованої охорони, якщо такі є у підприємства.

Міністерство також нагадає, що у квітні приватна ППО вперше збила реактивний "шахед" на швидкості понад 400 км/год.

Наприкінці березня повідомлялося, що одна з компаній-учасників експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже підготувала власну групу, ще на 13 підприємствах групи формують.

Раніше повідомлялося, що уряд вносить зміни до проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.