Мінюст намагається відібрати в росіянина пакет акцій "Кіровоградського рудоуправління"

Міністерство юстиції України просить Вищий антикорупційний суд застосувати санкції до співвласника російського холдингу "Титан-2", який є бенефіціаром "Кіровоградського рудоуправління".

Про це повідомляє пресслужба Мінюсту.

Також міністерство просить стягнути в дохід держави 52,7595% від загальної кількості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління".

"26 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до Кабаргіна Сергія Леонідовича санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", – говориться у повідомленні.

Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу "Титан-2". Холдинг здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом", зазначено у повідомленні.

"Титан-2" є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції - 2, Курської атомної електростанції -2.

У повідомленні говориться, що Кіровоградське рудоуправління забезпечує вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості. Акціонерне товариство має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів.

Сировинною базою рудоуправління є Обознівське родовище вторинних каолінів, які входять до переліку корисних копалин загальнодержавного значення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який організував схему вивозу з України стратегічної сировини для "Росатома".

З початку великої війни російський олігарх реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Для цього використовувалось АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Також раніше повідомлялося, що компанія "Кіровоградське рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини.

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що розпочало конкурс із відбору управителя для двох підприємств, які спеціалізуються на видобутку вторинних каолінів. Для управління пропонуються три пакети корпоративних прав АТ "Кіровоградське рудоуправління" (18,8%, 24,5%, 9,5%).

АРМА повідомило, що активи належать російським та віргінським компаніям і були передані в управління АРМА ухвалою районного суду міста Кропивницький у межах кримінального провадження. Важливим рішенням стало збереження в судовому порядку спеціального дозволу АТ "Кіровоградське рудоуправління" на користування надрами.

У 2024 році було обрано на конкурсних засадах субʼєкта оціночної діяльності та підписано договір із ТОВ "ТР ІНВЕСТ-КОМПАНІ" щодо оцінки активу. Ринкова вартість майна складає 135,9 млн грн

Нацагентство також повідомило, що здійснило перевірку АТ "Кіровоградське рудоуправління" і зафіксовало факти використання арештованого майна.