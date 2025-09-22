АРМА шукає управителів для двох видобувних підприємств

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало конкурс із відбору управителя для двох підприємств, які спеціалізуються на видобутку вторинних каолінів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

Йдеться про управління корпоративними правами та майном, конкурси відбуваються через систему Prozorro, говориться у повідомленні.

Для управління пропонуються три пакети корпоративних прав АТ "Кіровоградське рудоуправління" (18,8%, 24,5%, 9,5%), 10 об’єктів нерухомості, а також 39 одиниць автотехніки.

Серед об’єктів нерухомості – адміністративна будівля (814,3 кв. м), 4 комплекси будівель (4314,9 кв. м, 951,5 кв. м, 220,2 кв. м, 33,6 кв. м), клуб (459,2 кв. м), магазин (47,1 кв. м).

Технічний парк підприємств налічує 20 вантажних і 7 легкових автомобілів, 3 самоскиди, 3 екскаватори, 2 грейдери, 2 автобуси, бульдозер, навантажувач.

"Підприємства мають тривалу історію та відіграють важливу роль у гірничодобувній галузі. Активи належать російським та віргінським компаніям і були передані в управління АРМА ухвалою районного суду міста Кропивницький у межах кримінального провадження", – говориться у повідомленні.

Важливим рішенням стало збереження в судовому порядку спеціального дозволу АТ "Кіровоградське рудоуправління" на користування надрами, додає агентство.

"АРМА довело, що його анулювання зупинило б роботу підприємства та знецінило актив, позбавивши державу потенційних доходів. Суд підтримав аргументи агентства", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим майном та корпоративними правами ТОВ "Кріоін Інжинірінг".

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів зафіксовано порушення окремих умов договору з управителем Будинку профспілок у Києві.

Раніше повідомлялося, що консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

"Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є", – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.