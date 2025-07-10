АРМА виявило, що арештоване "Кіровоградське рудоуправління" використовується

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів здійснило перевірку АТ "Кіровоградське рудоуправління" і зафіксовано факти використання арештованого майна.

Про це повідомляється на сайті нацагентства.

"Працівники Департаменту менеджменту активів та Південного МТУ АРМА на виконання доручення Голови АРМА, провели огляд об’єкта. Під час якого виявлено факти використання арештованого майна, про що повідомлено компетентні правоохоронні органи для вжиття заходів реагування", – говориться у повідомленні.

Як видно на оприлюдненому АРМА відео, у кар'єрі працює спецтехніка – екскаватор та вантажівка.

Нерухоме майно та корпоративні права "Кіровоградського рудоуправління" передали в управління АРМА увалою слідчого судді районного суду міста Кіровограда. Рудоуправління спеціалізується на видобутку вторинних каолінів.

"АРМА вдалося в судовому порядку зберегти чинність спеціального дозволу на користування надрами. Агентство наполягало: анулювання такого дозволу призвело б до зупинки діяльності підприємства, що суттєво знецінило б актив і суперечило б меті його арешту та передачі до АРМА", – зазначено у публікації.

Агентство повідомляє, що у 2024 році було обрано на конкурсних засадах субʼєкта оціночної діяльності та підписано договір із ТОВ "ТР ІНВЕСТ-КОМПАНІ" щодо оцінки активу. Ринкова вартість майна складає 135,9 млн грн.

"В 2025 році агентство оголосило проведення ринкових консультацій. У відповідь отримано три комерційні пропозиції щодо управління цим активом. Наразі триває аналіз пропозицій та фіналізація тендерної документації для оголошення відкритого конкурсу на Prozorro, з метою відбору ефективного управителя", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який організував схему вивозу з України стратегічної сировини для "Росатома".

З початку великої війни російський олігарх реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Для цього використовувалось АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Також раніше повідомлялося, що компанія "Кіровоградське рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини.