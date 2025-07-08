Минулого тижня Фонд держмайна продав на аукціонах об’єкти на понад 66 мільйонів гривень

За минулий тиждень Фонд державного майна України провів шість успішних онлайн-аукціонів з приватизації на понад 66 мільйонів гривень.

Про це Фонд державного майна України повідомив у Facebook.

"Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 6 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі". Загальна сума переможних ставок становить 66,19 млн гривень. Зростання ціни об’єкта склало 13,66 раза, що у середньому становить 1365,84%", – говориться у повідомленні.

Загалом за лоти змагалися 37 учасників, тобто у середньому на лот припадало 6,17 охочих придбати державні об’єкти, зазначають у ФДМУ.

"Найдорожчим об’єктом минулого тижня став ЄМК ДП "Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості" на Київщині. За об'єкт змагалися 7 учасників, а вартість лота зросла в 11,5 раза: з 4,8 млн до 55 млн гривень. Також попитом серед інвесторів користувався адмінбудинок загальною площею 205,9 м². Ціна зросла зі стартових — майже 28,4 тис. гривень до фінальних — 7 млн гривень", – говориться у повідомленні.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об’єкти, як: державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Смоли" у місті Кам'янське, недобудована адмінбудівля у м. Запоріжжя, ЄМК ДП "Науковий центр точного машинобудування" у м. Київ та інше.

Нагадаємо:

Раніше Фонд держмайна звітував, що за перше півріччя 2025 року залучив рекордні 5 176,59 млн грн. Загальні фінансові результати ФДМУ за перші півріччя 2015-2025 демонструють як періоди зростання, так і падіння.

Також повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив аукціон з приватизації конфіскованого у росіян ПрАТ "Вінницяпобутхім". Завод відомий зокрема виробництвом популярних пральних порошків "Ушастый нянь".

Також раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.