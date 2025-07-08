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Минулого тижня Фонд держмайна продав на аукціонах об’єкти на понад 66 мільйонів гривень

Андрій Муравський — 8 липня, 14:13
Минулого тижня Фонд держмайна продав на аукціонах об’єкти на понад 66 мільйонів гривень
Getty Images

За минулий тиждень Фонд державного майна України провів шість успішних онлайн-аукціонів з приватизації на понад 66 мільйонів гривень.

Про це Фонд державного майна України повідомив у Facebook.

"Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 6 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі". Загальна сума переможних ставок становить 66,19 млн гривень. Зростання ціни об’єкта склало 13,66 раза, що у середньому становить 1365,84%", – говориться у повідомленні.

Загалом за лоти змагалися 37 учасників, тобто у середньому на лот припадало 6,17 охочих придбати державні об’єкти, зазначають у ФДМУ.

"Найдорожчим об’єктом минулого тижня став ЄМК ДП "Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості" на Київщині. За об'єкт змагалися 7 учасників, а вартість лота зросла в 11,5 раза: з 4,8 млн до 55 млн гривень. Також попитом серед інвесторів користувався адмінбудинок загальною площею 205,9 м². Ціна зросла зі стартових — майже 28,4 тис. гривень до фінальних — 7 млн гривень", – говориться у повідомленні.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об’єкти, як: державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Смоли" у місті Кам'янське, недобудована адмінбудівля у м. Запоріжжя, ЄМК ДП "Науковий центр точного машинобудування" у м. Київ та інше.

Нагадаємо:

Раніше Фонд держмайна звітував, що за перше півріччя 2025 року залучив рекордні 5 176,59 млн грн. Загальні фінансові результати ФДМУ за перші півріччя 2015-2025 демонструють як періоди зростання, так і падіння.

Також повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив аукціон з приватизації конфіскованого у росіян ПрАТ "Вінницяпобутхім". Завод відомий зокрема виробництвом популярних пральних порошків "Ушастый нянь".

Також раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

ФДМУ приватизація

приватизація

Минулого тижня Фонд держмайна продав на аукціонах об’єкти на понад 66 мільйонів гривень
Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу заводу, конфіскованого в росіянина
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