На прошлой неделе Фонд госимущества продал на аукционах объекты на более 66 миллионов гривен

За прошедшую неделю Фонд государственного имущества Украины провел шесть успешных онлайн-аукционов по приватизации на более 66 миллионов гривен.

Об этом Фонд государственного имущества Украины сообщил в Facebook.

"На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 6 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе "Prozorro.Продажи". Общая сумма победных ставок составляет 66,19 млн гривен. Рост цены объекта составил 13,66 раза, что в среднем составляет 1365,84%", - говорится в сообщении.

Всего за лоты соревновались 37 участников, то есть в среднем на лот приходилось 6,17 желающих приобрести государственные объекты, отмечают в ФГИУ.

"Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал ЕИК ГП "Украинский государственный научно-технический центр антикризисных технологий в промышленности" в Киевской области. За объект соревновались 7 участников, а стоимость лота выросла в 11,5 раза: с 4,8 млн до 55 млн гривен. Также спросом среди инвесторов пользовался админздание общей площадью 205,9 м². Цена выросла со стартовых - почти 28,4 тыс. гривен до финальных - 7 млн гривен", - говорится в сообщении.

На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 18 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений покупки такие объекты, как: государственный пакет акций в размере 100% уставного капитала АО "Смолы" в городе Каменское, недостроенное админздание в г. Запорожье, ЕИК ГП "Научный центр точного машиностроения" в г. Киев и другое.

Напомним:

Ранее Фонд госимущества отчитался, что за первое полугодие 2025 года привлек рекордные 5 176,59 млн грн. Общие финансовые результаты ФГИУ за первые полугодия 2015-2025 демонстрируют как периоды роста, так и падения.

Также сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по приватизации конфискованного у россиян ЧАО "Винницабытхим". Завод известен в частности производством популярных стиральных порошков "Ушастый нянь".

Также ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины решил уменьшить стартовую цену приватизации предприятия по производству удобрений и азотных соединений ПАО "Сумыхимпром" с 1,158 млрд до 1,088 млрд гривен из-за отсутствия покупателей на первых торгах.