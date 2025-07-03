Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу заводу, конфіскованого в росіянина

Фонд державного майна України оголосив аукціон з приватизації ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

"13 серпня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" у кількості 266 367 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.Стартова ціна — 301,4 млн грн без ПДВ", – інформує Фонд держмайна.

Аукціон пройде в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", пропозиції для участі у торгах приймають до 12 серпня 20:00.

Як зазначено у повідомленні, основним видом діяльності "Вінницяпобутхім" є виробництво мила та миючих засобів, засобів чищення та полірування.

Завод відомий зокрема виробництвом популярних пральних порошків "Ушастый нянь".

Об’єкт, який виставлено на приватизацію, включає 25 одиниць нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) загальною площею 31 364,2 м², які розташовані на 4 земельних ділянках загальною площею 4,1074‬ га.

Згідно з умовами приватизації, покупець зобов’язаний забезпечити збереження основних видів діяльності, погашення простроченої кредиторської заборгованості, не допустити звільнення працівників протягом шести місяців та інше.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім". Вона склала 301 406 452 грн. Актив входить до переліку об’єктів великої приватизації.