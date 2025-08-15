Минразвития выступает за восстановление перевалки минудобрений в портах Украины

Министерство развития общин и территорий Украины предложило совместно с другими ведомствами и бизнесом разработать комплексное решение для возможности обработки в портах комплексных удобрений.

Об этом ЭП сообщил Андрей Кашуба, заместитель министра развития общин и территорий Украины.

"На прошлой неделе, на запрос рынка, под моим председательством была проведена встреча с военным командованием, Одесской ОГА, центральными органами исполнительной власти, Администрацией морских портов Украины, ведущими бизнес-ассоциациями и представителями бизнеса", - сообщил Кашуба.

"Обсудили в том числе и совместный приказ Командования ВМС и Одесской ОГА, которым запрещается перевалка, хранение, обработка и транспортировка взрывоопасных веществ. Речь идет как о техническом аммиаке, аммиачной селитре и удобрениях и аммиачной воде так и других аммиакосодержащих веществах", - отметил он.

Это ограничило перевалку любых удобрений в портах, в том числе комплексных удобрений, которые не относятся к опасным грузам.

"Нами предложено локализовать перевалку этих комплексных удобрений на государственных стивидорных компаниях, расположенных в удаленности от густонаселенных районов", - сообщил ЭП замминистра.

"Дополнительной мерой безопасности предлагаем указанные грузы не накапливать в порту и все работы проводить в светлое время суток", - отметил он.

По его словам, командование Военно-Морских Сил может осуществлять контроль за выполнением разгрузочных работ для соблюдения мер безопасности. Такой контроль можно осуществлять совместно с местными властями и ответственными службами.

"Обеспечение бесперебойной работы украинских портов, а также обеспечение условий для устойчивой работы отраслей национальной экономики, в частности аграриев, - стратегическая задача Министерства развития общин и территорий Украины", - говорится в сообщении.

Министерство как регулятор имеет целью обеспечение равных условий ведения хозяйственной деятельности в морских портах для всех сторон, отметил Кашуба.

"Мы надеемся на дальнейший конструктивный диалог для скорейшего поиска сбалансированного общего решения", - добавил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) обратилась в органы власти с просьбой пересмотреть условия запрета на перевалку аммиачных и других грузов в украинских портах.

АМЭУ считает, что украинские терминалы на Дунае могли бы полностью решить фактор безопасности перевалки аммиачной селитры из-за своей удаленности от жилых кварталов и населенных пунктов. Выгружать удобрения предлагают в дневное время и сразу вывозить за пределы терминалов.

Компании-импортеры были вынуждены перенаправить суда с селитрой и аммиаком, которые шли в украинские порты, на Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния).

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в Одесской области двух российских агентов, которые готовили ракетный удар по хранилищу селитры в одном из морских портов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии Украина нарастила импорт удобрений на 25%. Всего было импортировано 1 млн 563 тыс тонн удобрений. За тот же период прошлого года импорт составил 1 млн 249 тыс тонн.

