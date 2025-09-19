Мінрозвитку розповіло, як саме визначатимуть концесіонера у Чорноморську

Конкурс на визначення інвестора порту Чорноморськ проходитиме у форматі конкурентного діалогу.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Відбулося друге засідання конкурсної комісії, яка визначатиме інвестора публічно-приватного партнерства для двох терміналів порту Чорноморськ", – говориться у повідомленні.

"Зовнішні консультанти представили членам комісії доповідь про можливі способи визначення інвестора та їхню ефективність. За результатами обговорення комісія проголосувала за застосування процедури конкурентного діалогу", – повідомляє відомство.

"Конкурентний діалог — це міжнародно визнана процедура у сфері публічно-приватних партнерств, яка використовується у випадках, коли об’єкт або умови конкурсу є складними, а заздалегідь визначити оптимальну структуру угоди неможливо", – говориться у повідомленні.

"Цей механізм дозволяє державі проводити послідовні раунди переговорів із потенційними інвесторами, щоб у результаті обрати найефективніше рішення. Така процедура дозволяє державі отримати більше пропозицій від інвесторів, забезпечує рівні умови для учасників та створює простір для врахування різних бізнес-моделей", – зазначає міністерство..

Вибір комісією формату конкурсу фактично запускає наступний етап роботи спрямований на визначення інвестора для порту Чорноморськ, запевняє відомство.

Читайте також:

Контейнерні перевезення відновлюються. Чи стане Чорноморськ головним морським хабом країни

Нагадаємо:

Раніше віце-премʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення переможця у конкурсі на концесію двох терміналів у Чорноморському морському порту.

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

До 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.

Як повідомлялося, Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.