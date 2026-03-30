Виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини отримали 18 тисяч родин – Мінсоцполітики

Одноразову виплату при народженні дитини уже отримали майже 18 тисяч родин, щомісячну допомогу по догляду за дитиною до одного року – 82 тисячі.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

"З 1 січня в Україні запрацював закон, який підвищив низку "дитячих" виплат і суттєво посилив підтримку сімей. Його мета – не лише допомогти батькам фінансово, а й створити умови для поєднання виховання дитини з роботою", – говориться у повідомленні.

Майже 82 тисячі родин уже отримують щомісячну допомогу по догляду за дитиною до одного року – 7 тис. грн, або 10,5 тис. грн для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.

Одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень уже отримали майже 18 тисяч родин.

Для працюючих батьків діє програма "єЯсла" – це щомісячна допомога у розмірі 8 тисяч гривень (12 тис. грн для сімей з дітьми з інвалідністю), нагадує міністерство. Наразі її вже призначено майже 4 тисячам отримувачів.

Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами нараховано майже 13 тисячам жінок. Йдеться про 7 тис. грн, які нараховуються за кожен місяць дії медвисновку категорії "Вагітність та пологи".

Оформити виплати можна офлайн – у відділеннях Пенсійного фонду України, ЦНАПах або через уповноважених представників громад. Через сервіс "єМалятко" наразі доступне оформлення допомоги при народженні дитини та отримання "Пакунка малюка".

"Водночас Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно з Мінцифрою працює над тим, щоб якнайшвидше зробити ці види виплат доступними і в застосунку "Дія", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Ощадбанк" відкриває перші спеціальні рахунки для виплат допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла".

Уряд спростив отримання виплат від держави на дітей: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати до року та єЯсла можна отримати через "Дія.Картку".

Раніше повідомлялося, що з 1 січня в Україні стартувала державна програма "єЯсла" – фінансова підтримка для батьків, які повертаються до роботи на повний робочий час та користуються послугами догляду за дитиною.

Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми.

У застосунку "Дія" 22 вересня запрацювала нова послуга – оформлення базової соціальної допомоги.