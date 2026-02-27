Міноборони визначило розміри компенсації військовослужбовцям за оренду житла

Міноборони визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців за оренду житла за місцем проходження служби.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Ідеться про грошову компенсації для військовослужбовців Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби.

Відповідно до рішення оборонного відомства, розмір відповідної грошової компенсації у 2026 році встановлений на рівні:

у місті Київ – 4 560 грн;

в обласних центрах – 3 420 грн;

в інших населених пунктах – 2 280 грн.

"При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза", – зазначили у міністерстві.

Військовослужбовці ЗСУ, а також інших складових Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби.

Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

Компенсація виплачується військовослужбовцям офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї.

Розмір компенсації визначається Міноборони щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі міністерства на відповідний бюджетний рік.

