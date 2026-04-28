У Києві ворожий дрон пошкодив житловий комплекс, який добудовують

Віктор Волокіта — 28 квітня, 18:06
Креатор-Буд

У Києві 28 квітня внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання БПЛА в дах 2-го будинку ЖК Creator City, який перебуває на стадії будівництва.

Про це йдеться в повідомленні "Креатор-Буд".

Жертв внаслідок атаки немає.

Монолітні конструкції 2-го будинку не зазнали пошкоджень.

У результаті вибухової хвилі пошкоджень зазнали:

  • незначна кількість вікон та фасадних елементів 1-му будинку
  • частково покрівля, частково фасадні елементи та вікна 2-го будинку.

У компанії розповіли, що, попри всі обставини, будівництво 2-го будинку буде відновлене 29 квітня.

"Компанія "Креатор-Буд" зробить все можливе, щоб зберегти темпи будівництва та вчасно здати будинок", - запевнили в компанії.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про стягнення з ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" 6,19 млн грн пайової участі за будівництво житлового комплексу Resident Concept House у центрі Києва.

