Агентство Міноборони замовило дронів на 2,5 мільярда

ДП Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" 20-24 квітня за результатом торгів замовило дронів на 2,46 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Сукупна економія на торгах наразі становить 103,84 млн грн, частина лотів ще на етапі підписання контрактів.

Сукупно законтрактували 14 125 безпілотників:

5 800 комплектів Matrice 4T на 1,14 млрд грн по 192 485–202 822 грн/комплект. Ринкова ціна за даними майданчика Hotline.ua станом на 26 квітня ‒ 183 308 грн. Середня ціна у "Прозорро" в 2026 році ‒ 186 736.

5 500 комплектів Matrice 4Е на 825,06 млн грн по 143 000–152 900 грн/комплект. Ринкова ціна ‒ 148 496 грн. Середня ціна у "Прозорро" цьогоріч ‒ 144 488.

1 825 комплектів Autel Evo Max 4T на 274,64 млн грн по 147 380–152 000 грн/комплект. Ринкова ціна ‒ 161 754 грн. Середня ціна у "Прозорро" ‒ 153 469.

1 000 комплектів Autel Evo Max 4N на 219 млн грн по 219 000 грн/комплект. Ринкова ціна ‒ 246 685 грн. Середня ціна у "Прозорро" ‒ 239 319.

Раніше "Наші гроші" повідомляли, що Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України замовляв безпілотні комплекси DJI Matrice 4T за рекордно низькими цінами ‒ 168 300 грн та 168 900 грн за комплект.

Водночас у контрактах Агенції оборонних закупівель ціни на цю модель вищі ніж в ДССЗЗІ та інших замовників. Це може пояснюватися різницею у складі комплектів: у АОЗ для дронів Matrice 4T та 4Е передбачено захист підвісу та мобільний ключ DJI Cellular Dongle 2. У комплектації ДССЗЗІ ці позиції відсутні.

Щодо цін на інші дрони, то вони близькі до цьогорічних цін у "Прозорро", а вартість Autel Evo Max 4N ‒ рекордно низька.

З початку року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік через прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ, програму "Армія дронів.Бонус" та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.