Агенція оборонних закупівель збільшила постачання дронів ЗСУ – Федоров

З початку року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік через прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ, програму "Армія дронів.Бонус" та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Міноборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба за допомогою "малої" протиповітряної оборони, зазначив він.

"Постачання дронів-перехоплювачів забезпечуємо через кілька каналів. Використання різних підходів дає змогу гарантувати безперервність постачання та паралельно масштабувати його обсяги", – зазначив він.

За його словами, ці дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах і суттєво посилили протиповітряну оборону. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, даючи змогу зосередити її ресурси на протидії ворожим ракетам.

"Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси", – написав міністр у Телеграм.

За словами Федорова, результат уже відчутний: у березні дрони-перехоплювачі збили рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу.

"Продовжуємо масштабувати постачання. Захист неба — одне з ключових завдань, визначених президентом у межах стратегії оборони", – зазначив міністр.

Уряд затвердив політику управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі.

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Раніше повідомлялося, що Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.