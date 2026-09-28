За два роки держава купила у Fire Point безпілотників на 107 мільярдів гривень – ЦПК

Стало відомо скільки коштів Fire Point отримала від держави на безпілотники

Компанія Fire Point протягом 2025 та 2026 року загалом отримає 107,443 мільярди гривень за контрактами на купівлю БПЛА.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) із посиланням на відповідь Міністерства оборони на запит.

Загальні суми коштів, на які укладено державні контракти на закупівлю безпілотних систем у ТОВ "Файєр Поінт", становлять 56,743 млрд грн. у 2025 році та 50,700 млрд грн. у 2026 році відповідно.

Нагадаємо:

Бізнесмен Тимур Міндіч хотів придбати 50% акцій компанії "Fire Point" (розробник і виробник далекобійних ударних дронів та крилатих ракет), і пропонував "людину, яка його буде фронтувати".