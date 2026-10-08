"Жорстка економія": телемарафон дофінансують на сто мільйонів гривень

Держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 6 жовтня уклало три угоди з телеканалами на створення контенту для телемарафону "Єдині новини" на суму 75,02 млн гривень, ще одна угода на 25 млн грн – у найближчих планах.

Про це пишуть "Наші гроші".

"У квітні з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2026 році на 637,96 млн грн. Тепер трьом із них дозамовили послуги на жовтень-грудень на 75,02 млн грн", – говориться у публікації.

"Угода з ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія "1+1", судячи з планів закупівель, очікується. Вартість нових договорів становить 25 млн грн", – звертає увагу медіа.

Усередині прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться, але не змінились порівняно з первинними угодами.

"Отже, сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 712,99 млн грн", – пишуть "Наші гроші".

Наші гроші

З урахуванням видатків на ще один телемарафон "Freeдом" виробникам контенту для обох марафонів заплатили майже 3,45 млрд грн. Про це свідчать дані "Прозорро" і "Spending".

Згідно "Spending", останні трансакції МПІУ на марафон датовані 3 жовтня, коли "Інтеру" та "Ми – Україна" перерахували 27,81 млн грн.

Наші гроші

"Це відбувається після того, як Кабінет міністрів у вересні припинив капітальні видатки через відсутність грошей у державному бюджеті. Були припинені навіть виплати будівельникам, які роблять захист енергетичних об'єктів", – зауважують "Наші гроші".

ТОВ "Ми – Україна" з'явилась у телемарафоні наприкінці 2022 року, нагадує медіа. Коли"Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію на мовлення державі, її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна". Директором, власником 79,5% статутного капіталу і кінцевим бенефіціаром фірми є Ігор Петренко.

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За даними нардепа Ярослава Железняка, канал "Ми – Україна" працює на арештованому обладнанні "4 каналу" Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу "Наш" Євгена Мураєва, говориться у публікації.

Ще Железняк з'ясував, що ФОПи замовляли телеканалу "Ми – Україна" послуги із висвітлення діяльності підприємств нафтогазової галузі та органів влади, а також конференції "Атомні можливості для розвитку країни", яку організував "Енергоатом".

ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи "StarLightMedia") належить Віктору Пінчуку, ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського, а ПрАТ "Телеканал "Інтер" володіє підсанкційний Дмитро Фірташ.

Нагадаємо:

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький оголосив режим економії, а 28 вересня деталізував, що держава відкладає будівництва, некритичні капітальні ремонти, благоустрій парків, скверів, фонтанів і перекладання бруківки. Видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати й зарплати вчителів та лікарів обіцяли не чіпати.