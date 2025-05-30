Міністр агрополітики розповів, скільки земель продали у рамках земельної реформи

З моменту запуску другого етапу земельної реформи, в Україні продали 442,7 тис. га. земель сільськогосподарського призначення, а це 1,77% від загальної площі.

Такі дані надав міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, пише Agronews.ua.

"За понад 16 місяців, які пройшли з моменту запуску в Україні другого етапу земельної реформи, за договорами купівлі-продажу було придбано 148 тис. земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 442,7 тис. га", – повідомив він.

"Враховуючи, що загальна площа земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні складає 24,9 млн га, то з часу відкриття ринку землі для юридичних осіб вони викупили лише 1,77% від загальної площі таких земель", – зазначив Коваль.

"Тобто занепокоєння, що підвищення ліміту на купівлю землі в одні руки призведе до масованої купівлі землі великими гравцями і малі аграрії не матимуть доступу до ринку, не підтвердилося", – сказав він.

Із земель для ведення товарного сільгоспвиробництва, відчужених за договором купівлі-продажу, починаючи з 1 січня 2024 р., лише 39,2 тис. ділянок загальною площею 120,05 тис. га були придбані юридичними особами.

Це склало 27,1% від загальної площі відчужених за договором купівлі-продажу товарних земель.

Крім того, відкриття ринку мало позитивний вплив на ціну землі. Якщо у грудні 2023 р. середня вартість одного гектара становила 38,8 тис. грн, то в березні 2025 р. вона виросла на 37% до 53,1 тис. грн.

Це підвищує дохід землевласників, які вирішили продати свої ділянки, а також розширює можливості для кредитування аграріїв під заставу землі.

"Підхід до відкриття ринку землі виявився вдалим і збалансованим. За понад рік лише 0,48% земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва перейшли у власність компаній і близько двох тисяч юросіб уклали угоди", – зазначив міністр Liga.net.

За його словами, це означає, що механізм працює – і відкриття ринку не закрило шлях до землі для малих та середніх аграріїв, а створило нові можливості для масштабування їхньої діяльності.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з моменту відкриття українського ринку землі для юридичних осіб у січні 2024 року лише "Земельний край" наблизився до обмеження 10 тис. га землі "в одні руки".

Компанія, яка належить Тетяні Веревській – дружина головного акціонера агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського – стала найбільшим покупцем сільськогосподарських земель в Україні.

Станом на травень 2025 року "Земельний край"придбав близько 9 тис. га сільськогосподарських угідь, наблизившись до законодавчого обмеження у 10 тис. га на одну юридичну особу.

Раніше повідомлялося, що компанії з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру скоротили за рік площі своїх земельних ділянок на 8225,4 га. Згідно з дослідженням "Опендатабот", на 66 компаній поменшав список з бізнесів, які володіють понад 100 га землі. Якщо на початку 2024 року їх було 283, то тепер — 217. З них 34 компанії зареєстровані на ТОТ.

Раніше повідомлялося, що за пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн. В середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.