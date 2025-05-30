Министр агрополитики рассказал, сколько земель продали в рамках земельной реформы

С момента запуска второго этапа земельной реформы, в Украине продали 442,7 тыс. га. земель сельскохозяйственного назначения, а это 1,77% от общей площади.

Такие данные предоставил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, пишет Agronews.ua.

"За более 16 месяцев, которые прошли с момента запуска в Украине второго этапа земельной реформы, по договорам купли-продажи было приобретено 148 тыс. земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства общей площадью 442,7 тыс. га", - сообщил он.

"Учитывая, что общая площадь земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства в Украине составляет 24,9 млн га, то со времени открытия рынка земли для юридических лиц они выкупили лишь 1,77% от общей площади таких земель", - отметил Коваль.

"То есть беспокойство, что повышение лимита на покупку земли в одни руки приведет к массированной покупке земли крупными игроками и малые аграрии не будут иметь доступа к рынку, не подтвердилось", - сказал он.

Из земель для ведения товарного сельхозпроизводства, отчужденных по договору купли-продажи, начиная с 1 января 2024 г., только 39,2 тыс. участков общей площадью 120,05 тыс. га были приобретены юридическими лицами.

Это составило 27,1% от общей площади отчужденных по договору купли-продажи товарных земель.

Кроме того, открытие рынка оказало положительное влияние на цену земли. Если в декабре 2023 г. средняя стоимость одного гектара составляла 38,8 тыс. грн, то в марте 2025 г. она выросла на 37% до 53,1 тыс. грн.

Это повышает доход землевладельцев, решивших продать свои участки, а также расширяет возможности для кредитования аграриев под залог земли.

"Подход к открытию рынка земли оказался удачным и сбалансированным. За более чем год лишь 0,48% земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства перешли в собственность компаний и около двух тысяч юрлиц заключили сделки", - отметил министр Liga.net.

По его словам, это означает, что механизм работает - и открытие рынка не закрыло путь к земле для малых и средних аграриев, а создало новые возможности для масштабирования их деятельности.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с момента открытия украинского рынка земли для юридических лиц в январе 2024 года только "Земельный край" приблизился к ограничению 10 тыс. га земли "в одни руки".

Компания, которая принадлежит Татьяне Веревской - жена главного акционера агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского - стала крупнейшим покупателем сельскохозяйственных земель в Украине.

По состоянию на май 2025 года "Земельный край" приобрел около 9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, приблизившись к законодательному ограничению в 10 тыс. га на одно юридическое лицо.

Ранее сообщалось, что компании из перечня крупных землевладельцев Государственного земельного кадастра сократили за год площади своих земельных участков на 8225,4 га. Согласно исследованию "Опендатабот", на 66 компаний уменьшился список из бизнесов, которые владеют более 100 га земли. Если в начале 2024 года их было 283, то теперь - 217. Из них 34 компании зарегистрированы на ВОТ.

Ранее сообщалось, что за полгода онлайн-аукционов "Земельного банка" более 20 тыс. га государственных сельхозземель передали в законное пользование. За них уплачено 584,9 млн грн. В среднем 7 участников соревнуются за каждый лот, благодаря этому стартовая стоимость субаренды земель возрастает в 8 раз.