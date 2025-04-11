Український агробізнес скорочує свої земельні банки

Компанії з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру скоротили за рік площі своїх земельних ділянок на 8225,4 га.

Про це йдеться в дослідженні "Опендатабот".

За їхніми даними, на 66 компаній поменшав список з бізнесів, які володіють понад 100 га землі. Якщо на початку 2024 року їх було 283, то тепер — 217. З них 34 компанії зареєстровані на ТОТ.

Наразі найбільше землі у власності в Агрофірми Світанок — понад 5 тисяч га та Дружківського Рудоуправління — 3,3 тисячі гектарів. Замикає трійку компанія Зернятко-Південь — у її власності 2,7 тисячі га землі.

"Нагадаємо, що з січня 2024 року ринок землі став відкритим для бізнесу. Проте замість хвилі покупок, бізнеси, які володіли значною кількістю земельних ділянок, продають землю. 2 554 земельних ділянок продали компанії за рік з моменту відкриття ринку землі для бізнесу", – зазначається в дослідженні.

Нагадаємо:

Щонайменше 1283 га продали українські компанії за майже 3 місяці, станом на 18 березня 2024 року. Так, після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

Станом на липень 2024 року за три роки з моменту відкриття земельного ринку в Україні було продано 567 000 га землі. Найбільш запитаними були угіддя на Полтавщині.