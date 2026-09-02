Мінфін розмістив ОВДП майже на 6,1 мільярда

Міністерство фінансів України 1 вересня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,07 млрд гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Так, облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,18% річних забезпечили надходження 1,07 млрд гривень.

Облігації в гривні строком обігу 2,5 роки з дохідністю 12,44% річних залучили до бюджету 5 млрд гривень.

Загалом, з початку 2026 року держава вже залучила понад 334,38 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – майже 2,36 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Нагадаємо:

У серпні бюджет отримав 75 мільярдів гривень митних платежів, що на 21,4% більше серпня минулого року.