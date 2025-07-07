Міжнародні резерви України зросли до понад 45 мільярдів доларів: основні драйвери

Станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 45 065,6 млн дол. США, збільшившись за червень на 1,2%.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – підкреслили в НБУ.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду в НБУ в червні надійшло 4 087,3 млн дол. США в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

1 689,6 млн дол. США – від Уряду Канади;

1 247,0 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

1 150,7 млн. дол. США – від Євросоюзу.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 524 млн дол. США, з яких:

226,8 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

4,7 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

4,3 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;

1,6 млн дол. США – обслуговування боргу перед ЄС;

286,6 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,2 млн дол. США.

Разом з тим НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 956,3 млн дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив 2 955 млн дол. США.

У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 337,8 млн дол. США.

Як зазначає Нацбанк, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

Нацбанк підвищив свої очікування щодо міжнародних резервів у 2025 році – з 40,5 млрд дол. до 57,6 млрд дол.

Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $44,54 млрд. У травні вони скоротилися на 4,6% через активні валютні інтервенції НБУ та боргові виплати держави.