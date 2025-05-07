Українці за рік збільшили інвестиції в ОВДП на 16%: яка дохідність у квітні

Інвестиції юридичних та фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики за рік (із 1 травня 2024 року до 1 травня 2025 року) зросли на 16%.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Станом на початок травня 2025 року частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась порівняно з минулим роком до 4,7% (у травні 2024 було 3,8%).

На 1 травня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,82 трлн грн.

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та НБУ (37,1%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб - 9,5% та 4,7% відповідно.

Частка нерезидентів становить 1%, страхових компаній - 1%, а територіальних громад - 0,03%.

У квітні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 45 млрд грн в еквіваленті: 37 млрд грн; 192 млн доларів США.

Середня дохідність гривневих ОВДП у квітні становила 16,5%, доларових - 4,2%.

Нагадаємо:

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб в ОВДП за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.