Минфин рассказал о новых поступлениях от облигаций госзайма

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 18,2 миллиардов гривен.

Об этом пресс-служба Минфина сообщает в Facebook.

"18,2 млрд грн в эквиваленте в государственный бюджет - результат размещения военных облигаций 5 августа. А именно: 12,37 млрд грн и 140 млн долл. США", - говорится в сообщении.

По данным министерства, инвесторам предложили ОВГЗ на 552 млн грн под 16,35% с погашением через 1,2 года, 398 млн грн под 17,09% с погашением через 1,9 года, 1,3 млрд грн под 17,80% с погашением через 3,2 года и 10,1 млрд грн под 14,84% с погашением через 4 года.

"Только в июле удалось привлечь 72,2 млрд грн в госбюджет, а всего с начала полномасштабного вторжения - более 1,7 трлн грн. Все эти средства направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и финансовую стабильность государства", - сообщает ведомство.

Аукционы по продаже государственных облигаций министерство осуществляет каждый вторник. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн / 1 000 долл. США / 1 000 евро.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа Украины на аукционах более 312 миллиардов гривен.

Ранее НБУ сообщил, что с 1 мая 2024 года до 1 мая 2025 года инвестиции юридических и физических лиц в облигации внутреннего государственного займа выросли на 16%. По состоянию на начало мая 2025 года доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с предыдущим годом до 4,7% (в мае 2024 было 3,8%).

Также сообщалось, что по состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 45 065,6 млн долл. США, увеличившись за июнь на 1,2%. Такая динамика была обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Также сообщалось, что в октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций - 106,9 млрд в эквиваленте, из которых 82,8 млрд составляли военные облигации.