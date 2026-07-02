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Мінфін повідомив про рекордні інвестиції українців в ОВДП

Андрій Муравський — 2 липня, 14:15
Мінфін повідомив про рекордні інвестиції українців в ОВДП
Getty Images

Портфель облігацій внутрішньої державної позики фізичних осіб станом на 1 липня 2026 року становив 150 млрд грн (+59% за рік, +33,9% з початку року), а станом на 24 червня портфель досягав історичного максимуму — 153,6 млрд грн.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

"Частка фізичних осіб серед власників ОВДП за рік зросла з 5,1% до 7,6% — довіра громадян до інструменту зростає", – говориться у повідомленні.

За перше півріччя 2026 року аукціони ОВДП залучили до бюджету понад 254,1 млрд грн (189,1 млрд грн — розміщення, 65 млрд грн — обмін).

У червні відбулося 14 аукціонів (36,07 млрд грн в еквіваленті) та switch-аукціон із попитом 17 млрд грн, що дозволило скоротити боргове навантаження на бюджет, зазначили у фінансовому відомстві.

Нагадаємо:

У травні портфель облігацій внутрішньої державної позики фізичних осіб перевищив 148,5 млрд грн, що на 56,4% більше, ніж у травні минулого року, та є історичним максимумом.

Минулого року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. Внутрішній ринок ОВДП – друге за обсягом джерело фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.

Також повідомлялося, що Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву.

ОВДП

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