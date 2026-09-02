Мінфін ще раз внесе на розгляд Ради законопроєкт про посилки

Міністерство фінансів ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування пільг зі звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Про це ЕП повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко нагадав, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки від цього залежить, чи отримає Україна чотири мільярди євро допомоги від Європейського союзу.

Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші, не оборонні потреби, у бюджеті наразі бракує коштів.

Нагадаємо:

Рада відхилила законопроєкт, який має змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №15460, який пропонує змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів та привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня – від нього залежить, чи отримає Україна чотири мільярди євро допомоги від Європейського союзу.

У квітні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.