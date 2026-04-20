Мільйонні оборудки на обстеженні зруйнованих об'єктів: обвинуваченим дали по 7 років

Посадова особа Херсонської ОВА, власниця та директор компанії отримали по сім років позбавлення волі за оборудки з коштами на техобстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро України.

"20 квітня 2026 року ВАКС оголосив вирок колишній очільниці одного з департаментів Херсонської ОВА, власниці та директору приватної компанії", – говориться у повідомленні.

За даними видання "МОСТ", йдеться про ексдиректорку департаменту розвитку територій Херсонської ОВА Світлану Васіну (звільнена у серпні 2025 року), власницю "Будівельні Технології Південь" Марину Балан та керівника цієї фірми Валентина Балана.

Осіб визнано винуватими у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів у Херсонській області, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ.

Вироком суду колишню очільницю одного з Департаментів Херсонської ОВА засуджено до 7 років та 2 місяців позбавлення волі. Власницю приватної компанії засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі, директор цієї компанії отримав 7 років.

У засуджених конфісковано усе належне їм на праві власності майно, а також їх позбавлено права обіймати посади на підприємствах, в організаціях та установах всіх форм власності, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на два роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця департаменту Херсонської ОВА, діючи спільно із власником приватної компанії, організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.

З'ясувалося, що вартість виконаних робіт із технічного обстеження була завищена більш ніж у 15 разів. Як наслідок, із резервного фонду Кабінету Міністрів України перераховано зайвих 7,7 млн грн, якими й заволоділи викриті особи.

