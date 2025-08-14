Миколаївський водогін почне забезпечувати місто водою до кінця серпня

Миколаївці отримають воду з нового водогону до кінця серпня.

Про це у Telegram повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"За кілька місяців змонтовано 99% трубопроводу, насосні станції готові на 85%, роботи на інших об’єктах тривають", — повідомляє агентство.

До того відбудуться гідравлічні випробування, перевірка залишкових ділянок мережі та фіксація параметрів тиску й герметичності. За результатами визначать готовність водогону до роботи, після чого вода піде до споживачів, говориться у повідомленні.

"На одному з наших ключових проєктів — будівництві водогону — починаючи з 30 липня триває поступове заповнення системи водою. За цей час виконано більшість підготовчих та пусконалагоджувальних робіт, наразі проходять гідравлічні випробування арматури та трубопроводу", — інформує агентство.

"Заповнення водогону — складний процес, що потребує технічної точності та обережності. Воду не можна запускати під повним тиском, щоб уникнути гідравлічного удару, який може пошкодити систему. Тому процес проходить поступово, з дотриманням технологічних норм", – говориться у повідомленні.

Перевірено близько 65% мережі (44 км), фахівці продовжують поступове заповнення системи водою. Перевіряють тиск, роботу арматури, клапанів та стан трубопроводу.

Вода вже пройшла перші дві насосні станції, завтра починається прокачування через третю. При відхиленнях процес можуть призупинити для випуску повітря або скидання води, щоб уникнути аварій і забезпечити надійність.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні завершили будівництво магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище", який постачає воду в Кривий Ріг та криворізький район.

На будівництво магістрального водогону компанія отримала на свої 7,4 млрд грн державних коштів, але зловмисники привласнили понад 240 млн грн, повідомила Національна поліція України. Йдеться про будівництво магістрального водогону — Інгулець-Південне водосховище.

Раніше повідомлялося, що магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" у Запорізькій і Дніпропетровській областях запустили в роботу. Його побудували з нуля за сім місяців - від проєктування до реалізації.