Николаевский водопровод начнет обеспечивать город водой до конца августа

Николаевцы получат воду из нового водопровода до конца августа.

Об этом в Telegram сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

"За несколько месяцев смонтировано 99% трубопровода, насосные станции готовы на 85%, работы на других объектах продолжаются", - сообщает агентство.

До того состоятся гидравлические испытания, проверка остаточных участков сети и фиксация параметров давления и герметичности. По результатам определят готовность водопровода к работе, после чего вода пойдет к потребителям, говорится в сообщении.

"На одном из наших ключевых проектов - строительстве водопровода - начиная с 30 июля продолжается постепенное заполнение системы водой. За это время выполнено большинство подготовительных и пусконаладочных работ, сейчас проходят гидравлические испытания арматуры и трубопровода", - информирует агентство.

"Заполнение водопровода - сложный процесс, требующий технической точности и осторожности. Воду нельзя запускать под полным давлением, чтобы избежать гидравлического удара, который может повредить систему. Поэтому процесс проходит постепенно, с соблюдением технологических норм", - говорится в сообщении.

Проверено около 65% сети (44 км), специалисты продолжают постепенное заполнение системы водой. Проверяют давление, работу арматуры, клапанов и состояние трубопровода.

Вода уже прошла первые две насосные станции, завтра начинается прокачка через третью. При отклонениях процесс могут приостановить для выпуска воздуха или сброса воды, чтобы избежать аварий и обеспечить надежность.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине завершили строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", который поставляет воду в Кривой Рог и криворожский район.

На строительство магистрального водопровода компания получила на свои 7,4 млрд грн государственных средств, но злоумышленники присвоили более 240 млн грн, сообщила Национальная полиция Украины. Речь идет о строительстве магистрального водопровода - Ингулец-Южное водохранилище.

Ранее сообщалось, что магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец" в Запорожской и Днепропетровской областях запустили в работу. Его построили с нуля за семь месяцев - от проектирования до реализации.