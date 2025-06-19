На відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС "наварили" 240 мільйонів

Будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів на будівництво магістрального водогону, але зловмисники привласнили понад 240 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Йдеться про будівництво магістрального водогону — річка Інгулець-Південне водосховище. Він мав забезпечити водою Кривий Ріг. У межах низки підписаних договорів між сторонами угоди, будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів, говориться у повідомленні.

Ці кошти були виділені у травні 2023 року. Тоді уряд для ліквідації гуманітарної та екологічної катастроф після теракту російських окупантів на Каховській гідроелектростанції з резервного фонду державного бюджету на відновлення критичної інфраструктури.

"Утім, замість добросовісного виконання робіт, зловмисники реалізували корупційну схему. На даний час підтверджено привласнення понад 240 млн грн, проте за даними слідства, що триває, сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень", – зазначає поліція.

"Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, організували схему з розкрадання бюджетних коштів група осіб з-поміж керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони як спільників залучили службовців підконтрольних підприємств, а також інженера-консультанта товариства", – говориться у повідомленні.

У липні 2024 році на реалізацію цього проєкту посадовці профільної служби та представники однієї з найбільших шляхобудівних компаній на українському ринку підписали угоди на виконання робіт. Тоді між сторонами уклали два договори: основний — на понад 5,3 млрд грн та додатковий — більш ніж на 2 млрд грн.

"Ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афілійовану компанію. Представник шляхобудівельної компанії підшукував таких постачальників матеріалів, які надавали комерційні пропозиції із вже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогону матеріали. Недостовірні дані зловмисники вносили до офіційних звітів та актів виконаних робіт", – повідомляє поліція.

До прикладу, шляхобудівельна фірма закуповувала труби для прокладання інженерних комунікацій з переплатою до 50% від ринкової вартості. Первинна вартість матеріалів формувалася цими ж підконтрольними компаніями, які здійснювали постачання, тож цінник збільшувався в рази ще на етапі формування кошторису. У такий спосіб організатори схеми виводили отримані з бюджету кошти через підконтрольні фірми, а далі — конвертували їх у готівку.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили пʼятьом фігурантам про підозру за ознаками правопорушень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні завершили будівництво магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище", який постачає воду в Кривий Ріг та криворізький район.

Про це Держагентство відновлення звітувало у серпні минулого року і розповіло, що водогін звели з нуля за рекордні 11 місяців.

"Це найбільший проєкт, реалізований Агентством відновлення, а також найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України", – заявив тоді в.о. голови Агентства Роман Комендант.

Уряд виділив 258 млн гривень для реалізації заходів, пов'язаних з подачею води каналом "Дніпро-Інгулець".

Раніше також повідомлялося, що наслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції проблеми з поданням води спостерігаються у деяких містах Дніпропетровської області.