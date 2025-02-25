Николаевщина теряет бизнес из-за неработающих портов - глава ОВА

Николаевская область теряет рынки из-за неработающих портов, бизнес выстраивает новые цепочки сбыта продукции через другие регионы.

Об этом в телеэфире сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Укринформ.

"Из-за неработающих портов в Николаеве бизнес выстраивает новые цепочки сбыта продукции через другие регионы - Измаил и так далее, а мы теряем рынки. То есть речь идет о потере не просто прибыли, а самого бизнеса, потому что ему будет трудно перестраиваться обратно, потому что это требует дополнительных средств", - сказал Ким.

По его словам, сейчас у предприятий есть проблемы с экспортом продукции из-за осложненной логистики, поскольку значительная часть продукции, которую реализовали в другие страны, сельскохозяйственная.

"Поэтому сейчас наши аграрии вынуждены работать через Одессу, Рени и другие порты, которые входят в зерновой коридор. Поэтому многие перешли на технические культуры и ищут пути для выживания", - рассказал глава ОВА.

Напомним:

Украинский морской коридор за полтора года работы обеспечил перевозку 100 млн тонн грузов.

Россия более 50 раз атаковала портовую инфраструктуру Украины за время полномасштабной войны, уничтожив и повредив более 280 объектов.