Механізм компенсації витрат за розмінування земель забюрократизований – Рахункова палата

Механізм компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення аграріям є занадто складним і забюрократизованим, і жоден аграрій не отримав відшкодування за роботи, виконані до квітня 2024 року.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

У 2024 році запрацювала нова бюджетна програма "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення". Спочатку на неї передбачали виділити 3 млрд грн, але у підсумку виділили лише 434,5 млн гривень.

Аудит Рахункової палати показав: механізм компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення аграріям є занадто складним і забюрократизованим.

Жоден аграрій не отримав відшкодування за виконані роботи до квітня 2024 року — через непідтвердження Центром протимінної діяльності фактів розмінування на цих ділянках або ж податкові борги заявників, відсутність яких є обов’язковою вимогою для надання компенсації, говориться у повідомленні.

"Та навіть зі 195 заявок, поданих на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування с/г земель після 15 квітня 2024 року, ЦГР укладено лише 49 договорів на закупівлю послуг із гуманітарного розмінування", – зауважує Рахункова палата.

"На ескроу-рахунки аграріїв перерахували 532,36 млн грн, але операторам ПМД фактично виплатили менше третини. Частину коштів (2,45 млн грн) взагалі повернули до бюджету", – говориться у повідомленні..

У підсумку аудитори констатували майже нульовий результат роботи програми у 2024 році – фактичного очищення та повернення в обіг земель за компенсаційними договорами в цей період не відбулося.

А станом на липень 2025 року розміновано лише 2,55 тис. га, тобто менше 0,5% небезпечних територій та 26,9% площ за всіма укладеними у 2024 році договорами.

Аудитори встановили, що договори на надання послуг з гуманітарного розмінування (яке складається з комплексу заходів, від нетехнічного обстеження, розмінування (очищення забрудненої території) до видачі сертифікату, які мають різну вартість) укладалися на всю кадастрову площу земельних ділянок і оплачувалися за відповідною методикою, затвердженою Мінекономіки, як послуги з розмінування.

Проте, за результатами виконання 5 договорів було встановлено, що реальний обсяг робіт у вигляді розмінування був майже удвічі меншим за заявлений. А решта робіт здійснювалася шляхом нетехнічного обстеження (коштує дешевше за розмінування).

При цьому перерахунок вартості робіт не здійснювався, що призвело до неекономного використання близько 14 млн грн бюджетних коштів. Зокрема, із 830,7 га, визначених у цих договорах, реально розмінування потребували лише 405,1 га, або майже 49%, решта території була ідентифікована як безпечна ще на етапі нетехнічного обстеження.

Водночас, резервування коштів державного бюджету для виконання взятих зобов’язань державними органами не врегульоване належним чином, оскільки в Україні досі не затверджено національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі «Забезпечення».

Аудит показав, що механізм компенсації витрат за гуманітарне розмінування, передбачений Порядком, фактично працює як резервування коштів державного бюджету на ескроу-рахунках аграріїв для виконання майбутніх договорів між ЦГР та операторами протимінної діяльності.

Кошти державного бюджету розміщені на цих рахунках, залишаються без руху місяцями, фактично "заморожуючи"ці ресурси.

Станом на 1 липня 2025 року на рахунках одного з державних банків перебувало понад 392 млн грн з терміном зберігання до 7 місяців, що фактично відволікало кошти з бюджету.

Це вимагає перегляду Порядку використання коштів для забезпечення прозорості та гнучкості оплати за фактично надані послуги з гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і сьогодні становить близько 137 тис. км2. Переважно це сільськогосподарські землі.

З початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів становить 336,6 млн грн.

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.