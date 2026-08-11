"Гуманітарні оборудки": судитимуть мешканця Рівненщини, який завіз в Україну 50 авто

На Рівненщині судитимуть "ділка", який ввіз під виглядом допомоги ЗСУ понад 50 автівок на понад 10 мільйонів гривень для подальшого перепродажу.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Сарни, який налагодив схему продажу автівок, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

"Чоловік підшуковував у Європі автомобілі та ввозив їх в Україну нібито для потреб військових ЗСУ на запит благодійного фонду. Однак згодом автівки потрапляли на автомайданчик для продажу", – розповіли у прокуратурі.

Слідством встановлено, що за цією схемою обвинувачений ввіз в Україну 51 автомобіль на понад 10 млн грн, не сплативши понад 9,3 млн грн митних платежів.

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Він вніс майже мільйон гривень і вийшов з-під варти, розповіли у прокуратурі.

Для відшкодування завданих державі збитків на його майно накладено арешт та заявлено цивільний позов. Своєї вини чоловік не визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу співробітників УСР в області ДСР НПУ та Управління СБ України в Рівненській області.

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