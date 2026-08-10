Правоохоронці заарештували організатора мережі Money 24/7

Організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.

"Повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року", – говориться у повідомленні.

За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про Андрія Смірнова.

У липні правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України та вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів.

"Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки", – розповіли у прокуратурі.

Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов'язань.

Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.

Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців.

За даними слідства, одній із потерпілих завдано понад 1,59 мільйона гривень збитків.

Встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення.

Нагадаємо:

У рамках масштабної операції правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, у офісах яких було облаштовано понад 150 робочих місць.

Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.