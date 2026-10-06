Депутати "засипали" бюджет рекордною кількістю правок. Дві третини – "спам"
Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що найбільше щонайменше за 24 роки, однак дві третини з них голова бюджетного комітету Роксолана Підласа називає "законодавчим спамом".
Про це вона повідомила у Facebook.
За словами Підласої, кількість поправок приблизно в півтора раза перевищує торішню. Статистику ведуть із підготовки бюджету на 2003 рік.
Депутатка стверджує, що "спам" подають, аби годинами виступати в сесійній залі або домагатися врахування бажаних поправок.
За її розрахунком, якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, розгляд усіх пропозицій займе понад 16 повних робочих днів.
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Нагадаємо:
Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передали на розгляд Верховній Раді.