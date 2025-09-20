Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Львів заплатить майже мільйон гривень за проєкт реконструкції парку

Андрій Муравський — 20 вересня, 12:40
Львів заплатить майже мільйон гривень за проєкт реконструкції парку
karpatium.com.ua

Управління екології Львівської міськради замовило проєктно-кошторисну документацію для реконструкції копця та верхнього оглядового майданчика в парку "Високий замок".

Про це повідомляє Zaxid.net.

Роботи за майже мільйон гривень виконає Асоціація "Український міжнародний інститут відновлення". Договір з нею управління екології уклало без проведення торгів, говориться у повідомленні.

Згідно з договором від 2 вересня 2025 року, за 995 тис. грн підрядник має провести проєктно-вишукувальні роботи, виготовити ПКД та пройти її комплексну експертизу.

Гроші на це виділять з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської громади. Термін виконання договору – до 20 грудня 2025 року.

Після виготовлення ПКД буде відомий план робіт на Високому замку, а також ціна виконання, уточнює Zaxid.net.

Асоціація "Міжнародний інститут відновлення України", за даними сервісу YouControl, заснована в березні 2023 року. До складу асоціації входять архітектори, інженери, юристи тощо.

Частина парку "Високий замок" з копцем і оглядовим майданчиком закрита для відвідувачів з міркувань безпеки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нагадує Zaxid.net.

Нагадаємо:

У Львові розірвуть угоди про ремонт двох постраждалих внаслідок російської атаки будинків, укладені з новоствореною компанією.

На Харківщині під час розслідувань виявили кілька корупційних оборудок, внаслідок яких держава зазнала збитків на суму близько 9 млн грн.

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Херсонської обласної прокуратури та зобов’язав підрядну організацію повернути аванс і сплатити штраф за порушення умов договору на будівництво захисної споруди цивільного захисту.

Львів будівництво

будівництво

Львів заплатить майже мільйон гривень за проєкт реконструкції парку
На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів
єВідновлення: відтепер в "Дії" можна відзвітувати про завершення будівництва

Останні новини