Львів заплатить майже мільйон гривень за проєкт реконструкції парку

Управління екології Львівської міськради замовило проєктно-кошторисну документацію для реконструкції копця та верхнього оглядового майданчика в парку "Високий замок".

Про це повідомляє Zaxid.net.

Роботи за майже мільйон гривень виконає Асоціація "Український міжнародний інститут відновлення". Договір з нею управління екології уклало без проведення торгів, говориться у повідомленні.

Згідно з договором від 2 вересня 2025 року, за 995 тис. грн підрядник має провести проєктно-вишукувальні роботи, виготовити ПКД та пройти її комплексну експертизу.

Гроші на це виділять з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської громади. Термін виконання договору – до 20 грудня 2025 року.

Після виготовлення ПКД буде відомий план робіт на Високому замку, а також ціна виконання, уточнює Zaxid.net.

Асоціація "Міжнародний інститут відновлення України", за даними сервісу YouControl, заснована в березні 2023 року. До складу асоціації входять архітектори, інженери, юристи тощо.

Частина парку "Високий замок" з копцем і оглядовим майданчиком закрита для відвідувачів з міркувань безпеки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нагадує Zaxid.net.

